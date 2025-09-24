Mundo

Após Assembleia Geral
Lula se reúne com Zelensky em Nova York; ministro ucraniano diz que encontro foi "muito bom e promissor"

Reunião bilateral foi solicitado pelo presidente da Ucrânia e ocorre após tentativas frustradas de conversa com o líder brasileiro em cúpulas anteriores

