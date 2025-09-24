Lula se reúne com Zelensky em Nova York; ministro ucraniano diz que encontro foi "muito bom e promissor"

Lula e Zelensky posaram para um retrato após o encontro. Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, nesta quarta-feira (24), em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. Segundo o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, o encontro foi considerado “muito bom e promissor”, conforme informou a Folha de S.Paulo.

Esta é a segunda reunião entre os líderes desde que Lula assumiu a Presidência, em 2023. O último encontro entre os dois havia sido em setembro de 2023, também às margens da Assembleia Geral.

A iniciativa do encontro desta quarta partiu de Zelensky após tentativas anteriores não se concretizarem. Em maio, durante a cúpula do G7 no Canadá, Lula aceitou o convite do presidente ucraniano, mas a conversa não ocorreu por incompatibilidade de agendas.

Antes disso, em maio do mesmo ano, houve um desencontro na cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão. Na ocasião, ambos se responsabilizaram pelo cancelamento: Lula afirmou que Zelensky “não apareceu”, enquanto o ucraniano disse que o brasileiro “não achou tempo”.

Desde o início do atual mandato, Lula tenta se posicionar como mediador no conflito entre Ucrânia e Rússia, iniciado em 2022. No entanto, tem sido criticado por países que consideram sua postura mais alinhada ao presidente russo, Vladimir Putin.