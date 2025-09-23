Lula e eu nos abraçamos e concordamos em nos reunir na próxima semana, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou, em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que passou brevemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos corredores da sede da ONU nesta terça-feira (23) em Nova York e que os dois concordaram em marcar uma reunião. "Lula e eu nos abraçamos e concordamos em nos encontrar", disse, confirmando que o encontro ocorrerá na próxima semana.

Apesar do gesto diplomático, Trump fez críticas ao Brasil. Ele afirmou que o País "enfrenta grandes tarifas por tentar censurar cidadãos americanos" e acusou o governo brasileiro de "perseguir opositores políticos nos EUA". O republicano contou que passou por Lula ao subir ao púlpito e "não imaginava falar isso sobre o Brasil", mas defendeu que medidas tarifárias são um "mecanismo de defesa para os americanos" e uma forma de "garantir a soberania dos EUA".