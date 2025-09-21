Lula desembarca em NY com delegação enxuta e não tem previsão de encontrar Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Nova York neste domingo, dia 21, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O avião presidencial pousou ao Aeroporto Internacional JFK às 17h57. Lula veio acompanhado de uma comitiva mais enxuta do que de costume, com quatro ministros de Estado (veja a lista baixo).

Nos últimos dias, houve duas baixas: Fernando Haddad (Fazenda) decidiu ficar no País para tratar de propostas no Congresso, como a isenção do IR. Alexandre Padilha (Saúde) desistiu de vir por restrições de circulação nos EUA impostas por Trump. Outros nomes que tinham previsão de vir também mudaram os planos, segundo a Presidência. Entre eles os ministros Sidônio Palmeira (Secom), Esther Dweck (Gestão) e Jader Filho (Cidades). Já estão na cidade a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores).

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chegou previamente a Nova York e participou de atividades em nome do governo e circulou pela cidade. Lula e Janja vão se hospedar na residência oficial do Brasil, onde mora o representante permanente do Brasil perante a ONU, embaixador Sérgio Danese.

Esta é a primeira viagem de Lula aos Estados Unidos no auge da crise com o governo Donald Trump. Ele não tem previsão de se reunir com Trump para discutir o tarifaço e divergências políticas. A viagem coincide com o período em que o Departamento de Estado promete novas medidas de punição ao Brasil após a condenação de Jair Bolsonaro.

Lista de autoridades que viajaram com Lula aos EUA:

1. Ricardo Lewandowski, Ministro da Justiça e da Segurança Pública

2. Camilo Santana, Ministro da Educação

3. Márcia Lopes, Ministra das Mulheres

4. Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas

5. Elmano de Freitas, Governador do Ceará