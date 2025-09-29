Ligação telefônica entre Trump, Netanyahu e líder do Catar discutiu proposta de paz em Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, realizou uma chamada telefônica trilateral com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, de acordo com comunicado da Casa Branca. Na conversa, o republicano expressou seu desejo de colocar as relações entre Israel e Catar em um "caminho positivo após anos de queixas mútuas e falhas de comunicação".

Segundo o texto, os líderes israelense e catari aceitaram a proposta de Trump estabelecer um mecanismo trilateral para melhorar a coordenação, a comunicação, resolver queixas mútuas e fortalecer os esforços coletivos para prevenir ameaças. "Eles destacaram seu compromisso compartilhado de trabalhar juntos de forma construtiva e eliminar mal-entendidos, enquanto constroem sobre os laços de longa data que ambos têm com os EUA", acrescenta a nota.