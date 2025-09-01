Líder norte-coreano Kim Jong Un está na China, diz agência sul-coreana

O trem que transportava o líder norte-coreano Kim Jong Un entrou na China na madrugada desta terça-feira (2, noite de segunda em Brasília), segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, que citou a rádio estatal norte-coreana.

Trata-se de uma viagem internacional incomum para Kim, um dos 26 chefes de Estado que participarão de um desfile militar em Pequim para comemorar o 80º aniversário da rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial.

Se tudo ocorrer conforme o previsto, o encontro diplomático será a primeira vez que Kim, o presidente russo, Vladmir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, aparecem juntos em um mesmo evento.

Na segunda-feira, Xi e Putin criticaram o Ocidente durante uma reunião de líderes euroasiáticos em Tianjin, ao sul de Pequim.

A Organização para Cooperação de Xangai se apresenta como um modelo de colaboração não ocidental entre 10 países da região e busca se tornar uma alternativa às alianças tradicionais.

A eventual presença de Kim "formaliza publicamente a relação trilateral entre China, Rússia e Coreia do Norte", disse à AFP Soo Kim, consultor de riscos geopolíticos e ex-analista da CIA.

Kim teve uma breve experiência de diplomacia internacional de alto nível em 2018, quando se reuniu várias vezes com o presidente americano, Donald Trump, e com o então presidente sul-coreano Moon Jae-in.

No entanto, retirou-se da cena internacional depois do fracasso, em 2018, de cúpula com Trump em Hanói, no Vietnã. Em 2023, Kim se reuniu com Putin no extremo leste da Rússia.