Russell Nelson morreu na noite de sábado (27) no estado de Utah, nos EUA. Intellectual Reserve / Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias / Reprodução

O norte-americano Russell Nelson, líder da igreja mórmon, morreu na noite de sábado (27) aos 101 anos no estado de Utah. A notícia foi confirmada por representantes da igreja em um comunicado.

"É com tristeza que anunciamos que Russell M. Nelson, amado presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, faleceu pacificamente (...) em sua casa em Salt Lake City", diz o comunicado oficial, que não especificou a causa de sua morte.

A notícia também foi compartilhada na página do Instagram da igreja, com a legenda:

"Com pesar anunciamos que Russel M. Nelson, amado presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, morreu. Ele tinha 101 anos - o mais velho presidente da história da Igreja".





Quem era Russel M. Nelson?

Médico de profissão com uma extensa carreira como cirurgião cardiotorácico, Nelson também serviu na Guerra da Coreia. Em 1984, ele foi ordenado apóstolo mórmon e passou a se dedicar inteiramente ao ofício do sacerdócio.

Nelson tinha 93 anos quando se tornou o 17º presidente da igreja mórmon em janeiro de 2018. Ele assumiu o posto após a morte de Thomas Monson.

O senador republicano de Utah, Mike Lee, chamou Nelson de um "líder ousado e visionário, preparado por Deus para prestar testemunho de Jesus Cristo nos tempos em que vivemos".

Quem será o novo líder da Igreja Mormon?

O sucessor de Nelson será escolhido após seu funeral pelo Quórum dos Doze Apóstolos, conselho mormón composto por homens que, assim como o presidente da igreja, são considerados profetas pelos fiéis.