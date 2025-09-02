Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un chega a Pequim e deve participar de desfile ao lado de Xi

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, chegou a Pequim, informou a estatal KCNA nesta terça-feira, 2. Kim chegou à estação ferroviária de Pequim e foi recebido por altos funcionários chineses.

Kim deve participar de um desfile militar em Pequim na quarta-feira com seus homólogos chineses e russos, um evento que, segundo especialistas, pode potencialmente demonstrar uma unidade tripartida contra os Estados Unidos.

Kim e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estão entre os 26 líderes mundiais que se juntarão ao presidente da China, Xi Jinping, para assistir ao enorme desfile que comemora o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e a luta da China contra as agressões de guerra do Japão.

Está previsto que seja a primeira vez de Kim participando de um grande evento multilateral durante seus 14 anos de governo, e a primeira vez que Kim, Xi e Putin, todos desafiadores chave dos EUA, se reúnem no mesmo local. Nenhum dos três países confirmou uma reunião privada trilateral de líderes.

A viagem de Kim marca sua primeira visita à China desde 2019 e a quinta visita no total desde que herdou o poder após a morte de seu pai no final de 2011. Fonte: Associated Press.