Lavrov acusa Ocidente de 'sabotar' diplomacia com Irã mediante sanções da ONU

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou neste sábado (27) as potências ocidentais de "sabotarem" a diplomacia com o Irã com a reimposição das sanções da ONU contra Teerã devido ao seu programa nuclear, prevista para as próximas horas.

A rejeição na sexta-feira, por parte do Conselho de Segurança da ONU, de um texto russo-chinês destinado a adiar o restabelecimento das sanções "expôs a política do Ocidente de sabotar a busca de soluções construtivas", disse Lavrov na Assembleia Geral da ONU, denunciando "chantagens e pressão" para obter "concessões unilaterais de Teerã".