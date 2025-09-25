Kimmel estebelece sua maior audiência em uma década nos EUA com retorno de seu programa

O apresentador Jimmy Kimmel registrou sua maior audiência em uma década em sua volta à televisão nos Estados Unidos, uma semana depois que as pressões do governo de Donald Trump levaram à suspensão do talk show, informou a Disney nesta quarta-feira (24).

Os números indicam que 6,2 milhões de pessoas sintonizaram a transmissão pela emissora ABC, inclusive quando o programa seguia bloqueado para quase um quarto dos lares americanos devido a um boicote de estações de televisão locais, segundo a Disney, proprietária da emissora.

Este foi o melhor desempenho do programa em 10 anos, acrescentou. Outras 26 milhões de pessoas viram o monólogo de Kimmel pelas redes sociais, indicou a empresa em comunicado.

O talk show "Jimmy Kimmel Live!" foi suspenso depois que funcionários sugeriram que poderiam revogar as licenças de transmissão das afiliadas da ABC que o retransmitissem, supostamente pelos comentários que o comediante fez após o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk.

Porém, depois do clamor do público e das queixas de aliados de Trump que consideraram isso uma tentativa do governo de limitar a liberdade de expressão, a suspensão foi cancelada e o programa voltou a ser exibido na noite de terça-feira.

Em seu retorno à televisão, Kimmel fez um monólogo mordaz atacando a censura.

"Uma ameaça do governo para silenciar um humorista do qual o presidente não gosta é antiamericano", disse Kimmel para sua audiência.

A modo de comparação, "Jimmy Kimmel Live!" registrou uma média de 1,4 milhão de espectadores em toda a temporada 2024/2025, o que significa que sua audiência triplicou nesta terça-feira.

Trump, que frequentemente se queixa da cobertura negativa dos meios de comunicação, comemorou quando Kimmel foi retirado do ar.

E, antes da volta do programa, Trump disse aos jornalistas que o comediante "não tem talento" nem "audiência".

"Bom", brincou Kimmel durante o programa, "esta noite sim a tenho".