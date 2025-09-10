Kamala Harris critica candidatura à reeleição de Biden como 'imprudência'

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris disse que foi uma "imprudência" permitir que Joe Biden se candidatasse a um segundo mandato como presidente, em um trecho de suas memórias publicado nesta quarta-feira (10).

Harris, que substituiu Biden como candidata presidencial democrata em 2024, mas perdeu para Donald Trump, admitiu que Biden, então com 81 anos, "se cansava" e estava propenso a lapsos que refletiam sua idade.

Ela também criticou a equipe da Casa Branca, acusando-a de não oferecer apoio e até mesmo de, às vezes, obstrui-la ativamente enquanto era vice-presidente.

"'É decisão de Joe e Jill'. Todos nós dizíamos isso, como um mantra, como se todos estivéssemos hipnotizados. Era graça ou era imprudência? Em retrospectiva, acho que foi imprudência", afirma Harris no primeiro trecho de "107 Dias", publicado pela revista The Atlantic.

"O que estava em jogo era simplesmente grande demais. Esta não era uma eleição que deveria ter sido deixada para o ego de um indivíduo, para a ambição de um indivíduo. Deveria ter sido mais do que uma decisão pessoal", acrescenta.

Biden surpreendeu o mundo ao abandonar a corrida em julho de 2024 após um debate desastroso com Trump que levantou dúvidas sobre sua aptidão mental.

Harris negou que houvesse qualquer conspiração para ocultar a condição de Biden, mas disse que era evidente que havia problemas relacionados à sua idade.

"Em seu pior dia, ele tinha um conhecimento mais profundo, era mais capaz de exercer julgamento e muito mais compassivo do que Donald Trump em seu melhor dia", escreveu.

"Mas, aos 81 anos, Joe se cansava. Era então que sua idade aparecia em tropeços físicos e verbais", indica.

Harris afirma ainda que a equipe de Biden não queria que ela ofuscasse seu chefe.

"Quando as histórias eram injustas ou imprecisas, o círculo mais íntimo do presidente parecia estar bem com isso. Na verdade, parecia como se decidissem que eu deveria ser esmagada um pouco mais", escreveu Harris.

Ela acrescentou que havia "assumido a culpa" pela política de fronteira de Biden, que Trump aproveitou na eleição.

Harris perdeu de maneira contundente para o republicano Trump após o que, para ela, foi a campanha presidencial mais curta da história moderna dos Estados Unidos: os 107 dias que dão título às suas memórias.