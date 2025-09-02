Justiça francesa determina julgamento de Gérard Depardieu por estupro e agressão sexual

Depardieu é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual. JULIEN DE ROSA / AFP

A Justiça francesa determinou que o astro do cinema Gérard Depardieu, 76 anos, deve ser julgado por supostamente estuprar e agredir sexualmente a atriz Charlotte Arnould, a informação foi divulgada pela AFP nesta terça-feira (2).

Depardieu, que atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao movimento #Metoo.

Em sua decisão, o juiz de instrução aponta "duas agressões sexuais e estupros mediante penetração digital" na casa do ator em Paris nos dias 7 e 13 de agosto de 2018, segundo a advogada da denunciante Carine Durrieu-Diebolt.

"Estou aliviada" após "sete anos de horror e de inferno", celebrou na rede social Instagram a intérprete, que denunciou o ator em 2018, dias após os fatos.

O acusado garante que a relação foi consentida.

"Nunca, jamais abusei de uma mulher", afirmou em uma carta aberta publicada pelo jornal Le Figaro em outubro de 2023. Seu advogado, contatado pela AFP, não comentou a decisão por enquanto.

O intérprete já foi condenado em meados de maio a 18 meses de prisão, com suspensão da pena, por agredir sexualmente outras duas mulheres durante as filmagens de "Les Volets Verts". Ele recorreu da sentença.