Justiça dos EUA condena mulher por tentar se apropriar de casa de Elvis Presley

Uma mulher foi condenada a mais de quatro anos de prisão por um tribunal de Memphis, no leste dos Estados Unidos, por tentar se apropriar da histórica casa de Elvis Presley, a mansão Graceland, e vendê-la em um leilão.

Lisa Findley, de 54 anos, havia se declarado culpada do crime de fraude em fevereiro perante um tribunal federal de Memphis como parte de um acordo com a acusação em troca da retirada das acusações de usurpação de identidade.

O juiz distrital John Fowlkes a condenou a 57 meses de prisão e três anos de liberdade condicional.

Nascida no Missouri, a mulher afirmou falsamente que a única filha de Elvis, Lisa Marie Presley, havia comprometido Graceland como garantia de um empréstimo de 3,8 milhões de dólares (20,2 milhões de reais) que solicitou em 2018 à empresa Naussany Investments e não pagou antes de sua morte, em 2023.

A mulher tentou organizar um leilão da propriedade em maio de 2024, mas um juiz bloqueou o processo de última hora depois que a neta de Elvis Presley, a atriz Riley Keough, apresentou uma ação alegando que os documentos do empréstimo eram falsos.

Graceland se tornou um museu e um importante local de peregrinação para os fãs incondicionais do Rei do Rock'n'Roll.

Foi nesta propriedade que Elvis foi encontrado inconsciente em agosto de 1977, pouco antes de sua morte, aos 42 anos, ser confirmada em um hospital.