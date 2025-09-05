Joe Biden passa por cirurgia devido a câncer de pele, diz agência

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O ex-presidente dos EUA Joe Biden passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas de sua pele e está se recuperando bem, informou nesta quinta-feira (4) a agência de notícias Reuters, que creditou a rede de TV americana NBC News pela informação, de acordo com o G1.

O procedimento, conhecido como cirurgia de Mohs, é comumente usado para tratar as formas mais comuns de câncer de pele.

A cirurgia acontece após Biden, de 82 anos, revelar, em maio, ter sido diagnosticado com câncer de próstata metastático.

Sua equipe descreveu a doença como agressiva, mas sensível a hormônios, o que significa que provavelmente responderá ao tratamento.

Biden já havia removido uma lesão de pele durante um exame físico de rotina em 2023, enquanto era presidente. Essa lesão foi identificada como carcinoma basocelular.

A saúde física e mental de Biden foram temas frequentes durante sua presidência. Ele encerrou abruptamente sua tentativa de reeleição em julho de 2024, poucas semanas depois de um desempenho desastroso no debate contra Donald Trump ter gerado preocupação generalizada no Partido Democrata.

Biden era a pessoa mais velha já eleita presidente na época de sua vitória em 2020. Esse recorde foi superado no ano passado, quando Trump, agora com 79 anos, foi eleito presidente.