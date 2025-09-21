Jatos da Alemanha e da Suécia são acionados para interceptar avião russo no Mar Báltico

Jatos de combate das forças aéreas da Alemanha e da Suécia foram acionados neste domingo, 21, para interceptar e rastrear um avião de vigilância russo que voava não identificado sobre o mar Báltico, informaram oficiais militares. Dois caças Gripen suecos e dois Eurofighter alemães foram despachados em espaço aéreo internacional para monitorar e fotografar a aeronave de reconhecimento russa IL-20. Segundo as forças aéreas sueca e alemã, o avião voava sem apresentar plano de voo e sem manter contato por rádio.
O monitoramento, encerrado sem incidentes, ocorreu enquanto os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mantêm alerta máximo para atividades militares e de reconhecimento russas dentro e ao redor de seu espaço aéreo. A Luftwaffe, a força aérea alemã, informou que seus caças seguiram inicialmente o IL-20, transferiram o acompanhamento aos Gripen suecos e depois retornaram ao campo de aviação de Rostock-Laage, no norte da Alemanha. (Fonte: Associated Press)