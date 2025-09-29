J.K. Rowling acusa Emma Watson de ser 'ignorante' sobre a transidentidade

A autora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, acusou nesta segunda-feira (29) a atriz Emma Watson, que interpretou Hermione Granger no filme, de ser "ignorante", retomando sua batalha em torno da transidentidade.

Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter, e Emma Watson se distanciaram publicamente de J.K. Rowling, acusada por alguns de transfobia, que ela nega.

Na semana passada, Emma Watson, de 35 anos, falou sobre sua relação com a escritora em um podcast. "Acho que meu maior desejo é que as pessoas que não compartilham minha opinião gostem de mim", declarou.

Em uma longa mensagem na rede social X, J.K. Rowling atacou a atriz, que estuda na prestigiosa Universidade de Oxford desde 2023.

"Como outras pessoas que nunca conheceram a vida adulta sem estarem protegidas pela riqueza e pela fama, Emma tem tão pouca experiência de vida real que não percebe o quão ignorante é", escreveu J.K. Rowling.

"Nunca será colocada em uma sala mista de um hospital público", continuou a escritora. "Já precisou se despir em um vestiário misto de uma piscina municipal?", questionou a autora.

J.K. Rowling considera que os direitos das mulheres cisgênero estão ameaçados por algumas reivindicações dos defensores das pessoas transgênero.

A escritora se opõe, principalmente, a que mulheres transgênero tenham acesso a vestiários, banheiros ou prisões reservados a pessoas do sexo feminino.

A criadora de Harry Potter criticou Emma Watson nesta segunda-feira por "jogar lenha na fogueira" enquanto a escritora recebia "ameaças de morte" por suas posições sobre a transidentidade.

J.K. Rowling também acusa Emma Watson de "pisotear os direitos das mulheres", algo que teria feito "com entusiasmo".

Emma Watson passou sua infância e adolescência filmando Harry Potter.

A atriz foi lançada à fama com a estreia de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" em 2001 e atuou em oito filmes da saga, o último lançado em 2011.

Watson também apareceu nos filmes "A Bela e a Fera" e "Adoráveis Mulheres", dirigidos por Bill Condon e Greta Gerwig.