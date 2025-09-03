Israel quer criar 'zona humanitária' para habitantes que fogem da Cidade de Gaza

Uma autoridade militar israelense de alto escalão declarou, nesta quarta-feira (3), que o Exército planeja criar "uma zona humanitária" na Faixa de Gaza para receber um "milhão de palestinos" que poderiam fugir da Cidade de Gaza, ameaçada por uma ampla ofensiva.

A ONU estima que cerca de um milhão de pessoas seja a população atual da província de Gaza (norte), que inclui a Cidade de Gaza e seus arredores.

O Exército israelense, que controla aproximadamente 75% da Faixa, afirma estar preparando uma ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, que apresenta como o último grande reduto do Hamas na região.

Esta cidade é a maior do território palestino, onde o Exército israelense realiza uma ofensiva devastadora em retaliação ao ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

"Nos últimos dias, observamos um movimento de cerca de 70.000 pessoas que se dirigem do norte para o sul" do território, declarou em coletiva de imprensa esta autoridade do Cogat, órgão responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos.

Indicou, ainda, que as autoridades esperam que um "milhão" de pessoas cheguem ao sul.

"Queremos identificar uma zona humanitária" que ficaria situada em um perímetro desde os campos do centro até Al Mawassi (sul) e no leste do território, detalhou, acrescentando que será anunciada "nos próximos dias".

"Não pedimos formalmente às pessoas que se desloquem (...) Eles ouvem (que o Exército lançará uma ofensiva) e fogem", acrescentou a autoridade.