Israel ordena evacuação total da Cidade de Gaza

O exército israelense pediu a evacuação total da Cidade de Gaza na manhã desta terça-feira, 9, antes de sua planejada operação militar ampliada no norte da Faixa de Gaza.

Nos últimos dias, Israel destruiu vários edifícios altos na Cidade de Gaza, alertando que o Hamas instalou infraestrutura de vigilância neles.

As demolições fazem parte da ampliação da ofensiva de Israel para tomar o que considera ser o último reduto do Hamas. Cerca de 1 milhão de palestinos permanecem na região da Cidade de Gaza. Fonte: Associated Press.