Israel inicia ofensiva terrestre de ocupação da Cidade de Gaza para a libertação de reféns

Ataques começaram a ser registrados na noite de segunda-feira. MENAHEM KAHANA / AFP

O exército israelense iniciou a ofensiva terrestre para ocupar a Cidade de Gaza na madrugada desta terça-feira (16). A informação foi confirmada pelo ministro da defesa, Israel Katz, em uma postagem no X.

"Gaza está em chamas. As forças de defesa de Israel (IDF) estão atacando com punho de ferro a infraestrutura terrorista e os soldados das IDF lutam bravamente para criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Não vamos ceder nem recuar até que a missão seja concluída", diz o post.

De acordo com testemunhas, ataques aéreos foram lançados contra Gaza entre a noite de segunda-feira (15) e a madrugada desta terça. Conforme oficiais militares, cerca de 40% dos moradores da Cidade de Gaza já se deslocaram para o sul.

Leia Mais Três pessoas morrem em novo ataque dos EUA contra barco no Caribe, anuncia Trump

Na segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniram-se para abordar o tema. De acordo com o g1, a operação é aprovada pelo presidente americano, Donald Trump, desde que seja rápida.