Israel inicia ofensiva terrestre de ocupação da Cidade de Gaza para a libertação de reféns

O exército israelense iniciou a ofensiva terrestre para ocupar a Cidade de Gaza na madrugada desta terça-feira (16). A informação foi confirmada pelo ministro da defesa, Israel Katz, em uma postagem no X.
"Gaza está em chamas. As forças de defesa de Israel (IDF) estão atacando com punho de ferro a infraestrutura terrorista e os soldados das IDF lutam bravamente para criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. Não vamos ceder nem recuar até que a missão seja concluída", diz o post.
De acordo com testemunhas, ataques aéreos foram lançados contra Gaza entre a noite de segunda-feira (15) e a madrugada desta terça. Conforme oficiais militares, cerca de 40% dos moradores da Cidade de Gaza já se deslocaram para o sul.
Na segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniram-se para abordar o tema. De acordo com o g1, a operação é aprovada pelo presidente americano, Donald Trump, desde que seja rápida.
Na segunda, Trump afirmou que recebeu informações de que o Hamas teria movido reféns mantidos em Gaza para usá-los como "escudos humanos". "Espero que os líderes do Hamas saibam no que estão se metendo se fizerem tal coisa. Esta é uma atrocidade humana, como poucas pessoas já viram", escreveu nas redes sociais.