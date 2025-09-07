Israel bombardeia outro prédio residencial na Cidade de Gaza

O exército israelense afirmou, neste domingo (7), ter bombardeado outro edifício residencial na Cidade de Gaza, pouco depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciar que as forças armadas de Israel estavam "ampliando" sua ofensiva no principal centro urbano do território palestino.

Israel ainda não anunciou publicamente o início de sua ofensiva para tomar a Cidade de Gaza, aprovada por Netanyahu no mês passado, mas suas tropas têm intensificado os bombardeios e as operações na área há semanas, na tentativa de aumentar a pressão sobre o grupo islamista palestino Hamas.

"Há pouco tempo, o exército bombardeou um edifício muito alto, utilizado pela organização terrorista Hamas na área da Cidade de Gaza", informou um comunicado militar. Trata-se da Torre Al Roya, que estava sob alerta de ataque desde o sábado.

O exército israelense informou que o Hamas usava este prédio para "vigiar a localização de (...) tropas (israelenses) na área". O Hamas nega usar prédios residenciais com fins militares.

O ataque contra a torre Al Roya deixou um morto, informou o hospital Al Quds em nota.

O exército israelense havia emitido duas ordens de evacuação para o Al Roya, instando os moradores do complexo e dos arredores a se deslocarem para o sul, para a "zona humanitária" de Al Mawasi, em Khan Yunis.

O ataque contra a torre ocorreu horas depois de Netanyahu informar o gabinete israelense de que o exército estava intensificando sua ofensiva na Cidade de Gaza.

"Estamos ampliando nossas operações na Cidade de Gaza e seus arredores", disse o premiê a seus ministros, no início de uma reunião semanal do governo.

Na sexta e no sábado, Israel já tinha destruído outros dois prédios residenciais usando o mesmo argumento de que o Hamas os utilizava como pontos de observação.