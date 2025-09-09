Israel bombardeia Doha, capital do Catar, em operação contra líderes do Hamas

Uma grande coluna de fumaça era vista de vários pontos de Doha. X @HasanMertKaya / Reprodução

O governo de Israel realizou um ataque aéreo em Doha, no Catar, nesta terça-feira (9), com o objetivo de atingir líderes do Hamas reunidos na capital catariana. Segundo o porta-voz do Exército israelense, a operação foi conduzida pelo serviço de inteligência Shin Bet, em parceria com a Força Aérea, utilizando munições de precisão para minimizar danos a civis.

A imprensa israelense aponta Khalil Al-Hayya, negociador do grupo, como um dos alvos, mas sua morte ainda não foi confirmada oficialmente. Fontes do Hamas disseram à agência Reuters que a delegação responsável pelas negociações de paz estava em Doha no momento do ataque, mas não foi atingida.

O governo do Catar, que atua como mediador nas tratativas entre Israel e Hamas, classificou a ação como um “ato covarde” e anunciou uma investigação. A Embaixada dos Estados Unidos no Catar emitiu uma ordem de abrigo para seus cidadãos após o ataque, que teria sido previamente comunicado ao governo norte-americano.

Imagens de explosões circularam nas redes sociais, e a BBC relatou densa fumaça sobre partes de Doha. Até a última atualização, não havia confirmação oficial de vítimas ou danos materiais. O Irã também condenou a ofensiva, chamando-a de violação das leis internacionais.