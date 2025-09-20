Irã suspenderá cooperação com órgão nuclear se sanções forem restabelecidas

O Irã suspenderá a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se as sanções da ONU forem efetivamente restabelecidas, advertiu neste sábado (20) a principal autoridade de segurança nacional, depois que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deu luz verde a essa medida.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira o restabelecimento das sanções internacionais contra o Irã por seu programa nuclear em 28 de setembro, a pedido da França, do Reino Unido e da Alemanha.

"Apesar da cooperação do Ministério das Relações Exteriores com a Agência (da ONU, a AIEA) e da apresentação de propostas para resolver a questão, as ações dos países europeus suspenderão de fato o caminho da cooperação", afirmou o Conselho Superior de Segurança Nacional em uma declaração transmitida pela televisão.

Esse organismo, que tem a última palavra no Irã em matéria de segurança, é dirigido pelo presidente Masud Pezeshkian.

Em virtude de uma lei aprovada pelo Parlamento em julho, o Irã suspendeu sua cooperação com a AIEA após a guerra de 12 dias desencadeada em 13 de junho por um ataque de Israel em território iraniano.

O Irã criticou a agência da ONU por não ter condenado os ataques israelenses e, posteriormente, americanos, que tiveram como alvo suas instalações nucleares.

No entanto, no início de setembro, a República Islâmica aceitou retomar sua cooperação com a AIEA, após acertar um novo marco.

O aval dado na sexta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU ao restabelecimento das sanções, que haviam sido suspensas em 2015 após a assinatura de um acordo nuclear entre o Irã e várias potências, é uma decisão que ainda pode ser revertida antes do prazo de 28 de setembro.