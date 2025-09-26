Irã: presidente classifica reimposição de sanções da ONU como 'injusta, ilegítima e ilegal'

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, classificou a reimposição de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre seu programa nuclear como "injusta, ilegítima e ilegal" nesta sexta-feira, após o Conselho de Segurança da ONU rejeitar um esforço de última hora da China e da Rússia para adiá-las. A crítica acontece na véspera do prazo para o chamado "snapback" das sanções entrar em vigor.