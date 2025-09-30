Irã, Hamas e houthis desafiam consenso internacional por fim da guerra, avalia Schanzer

O diretor executivo da Fundação para a Defesa das Democracias (FDD), um think tank de Washington crítico do Irã, Jonathan Schanzer, vê o Irã, o Hamas e os rebeldes houthis do Iêmen como obstáculos para o consenso internacional pelo fim da guerra na Faixa de Gaza.

Na sua visão, o acordo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impulsiona um movimento de paz no intuito de acabar com a guerra que se arrasta há dois anos, mas esses atores precisam ser trazidos para a mesa de negociações.

Parece haver mais consenso internacional, do lado dos europeus, dos EUA, de países árabes e muçulmanos, segundo ele. "A grande questão é: e os principais vilões deste conflito, o Irã, o Hamas e os houthis? Eles serão trazidos a bordo?", questionou Schanzer, em entrevista à Fox News na noite desta segunda-feira.

Ele afirmou ainda que há dois outros atores que sinalizaram aval para o acordo de Trump, que visa ao fim do conflito, mas na verdade têm sido "parte do problema": o Catar e a Turquia. "Eles têm sido patrocinadores do Hamas, e ainda assim ambos parecem ter assinado o acordo com o plano de Donald Trump", avaliou.

Schanzer alertou ainda para o risco de os israelenses receberem mais armas para atacar o Hamas em Gaza, enquanto o grupo rebelde já não tem mais a mesma capacidade militar do início da guerra. Por outro lado, o movimento mais forte de alianças ao redor do globo contra o conflito pode fazer o Hamas "pensar duas vezes".