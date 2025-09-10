Influenciador trumpista Charlie Kirk é baleado em evento nos EUA; autoridades pedem orações

Charlie Kirk, CEO e cofundador da organização conservadora de jovens Turning Point USA, está em estado crítico em um hospital de Utah nesta quarta-feira, após ser baleado em um evento universitário. A faculdade afirmou que um suspeito está sob custódia.

Vídeos publicados nas redes sociais pela Utah Valley University mostram Kirk falando ao microfone, sentado sob uma tenda branca com os slogans "The American Comeback" e "Prove Me Wrong". Um disparo é ouvido e ele leva a mão direita ao pescoço, de onde jorra muito sangue. Espectadores atônitos gritam antes de começar a correr.

"Estamos confirmando que ele foi baleado e estamos rezando por Charlie" disse Aubrey Laitsch, gerente de relações públicas da Turning Point USA. Ele está em estado crítico no hospital, segundo fonte da Associated Press. "Todos nós devemos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível em todos os sentidos. DEUS O ABENÇOE!", escreveu o presidente dos EUA, Donald Trump, na rede Truth.

O vice-presidente americano, JD Vance, pediu: "Querido Deus, proteja Charlie em seu momento mais difícil" e o secretário de Guerra (ex-departamento de Defesa), Pete Hegseth, pediu orações pelo trumpista. "Juntem-se a mim em oração por um verdadeiro patriota, Charlie Kirk, e sua família", escreveu no X o secretário do Tesouro, Scott Bessent. O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que os responsáveis serão totalmente responsabilizados e que a "violência não tem lugar na nossa vida pública".

Segundo o diretor do FBI, Kash Patel, a agência está monitorando de perto os relatos do tiroteio envolvendo Charlie Kirk. "Nossos pensamentos estão com Charlie, seus entes queridos e todos os afetados. Agentes chegarão ao local rapidamente e o FBI apoia totalmente a resposta e a investigação em andamento", disse ele no X.