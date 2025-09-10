Charlie Kirk, influenciador conservador, morre após ser baleado em universidade dos Estados Unidos

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O influenciador norte-americano de extrema direita Charlie Kirk morreu após ser baleado durante palestra em campus da Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (10).

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou a morte de Kirk nas redes sociais.

"O Grande, e até mesmo Lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o Coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames à sua linda esposa Erika e à família. Charlie, nós te amamos!", escreveu o republicano na Truth Social.

De acordo com a porta-voz da instituição, Ellen Treanor, o ativista foi atingido cerca de 20 minutos depois de começar o discurso. A vítima foi alvejada no pescoço. As informações são do jornal O Globo.

Conforme Treanor, o suspeito não era aluno da universidade e teria atirado do Losee Center, um prédio a cerca de 200 metros de distância do campus. Ele foi detido pelas autoridades locais.

Kash Patel, diretor do FBI, afirmou em postagem no X que a motivação do crime está sendo investigada: "Estamos monitorando os relatos desse trágico ataque a tiros envolvendo Charlie Kirk".

Kirk é apoiador de Donald Trump e foi uma das pessoas que promoveu a teoria de uma suposta fraude nas urnas nas últimas eleições norte-americanas. Além disso, foi entusiasta da invasão ao Capitólio, em 6 janeiro de 2021.

Autoridades lamentam o episódio

Identidade do suspeito e o motivo do ataque ainda não foram divulgados. Jeremy King / UGC/AFP

Trump publicou uma mensagem de apoio nas redes sociais:

“Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado”, escreveu ele no Truth Social. “Um cara incrível, do começo ao fim. QUE DEUS O ABENÇOE!”.

O vice-presidente dos EUA, J. D Vance, também lamentou o ocorrido.

"Querido Deus, proteja Charlie na hora mais sombria", escreveu no X, junto com uma foto em que aparece com Trump e Charlie Kirk.

A ex-vice-presidente Kamala Harris também condenou o crime contra o ativista de direita Charlie Kirk. "A violência política não tem lugar nos Estados Unidos. Condeno este ato, e todos devemos trabalhar juntos para garantir que isso não leve a mais violência", publicou Harris.

Quem é Charlie Kirk

Um dos principais nomes da direita jovem nos EUA atualmente, Kirk tinha mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Ele ganhou projeção ao fundar, aos 18 anos, o grupo Turning Point USA, organização criada em 2012 para difundir ideias conservadoras em escolas e universidades.

De acordo com The New York Times, embora não fizesse parte do governo, Kirk exercia influência significativa na Casa Branca. Desde a eleição passada, ele teria ajudado a avaliar candidatos a cargos, "testando sua lealdade a Trump", diz o jornal.

Durante o primeiro mandato de Trump, o ativista teria visitado a Casa Branca mais de 100 vezes. Além disso, participou de viagens e festas privadas com o presidente americano, e esteve envolvido em eventos-chave da era Trump, como a inauguração de 2017.

Após o episódio de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump invadiram o Capitólio, a organização de Kirk apareceu na lista de grupos ligados ao comício que antecedeu os atos. Ele, no entanto, evitou endossar a invasão e manteve críticas direcionadas à esquerda, preservando sua proximidade com Trump.

Ascensão política

Ativista teria visitado a Casa Branca mais de 100 vezes no primeiro mandato de Trump. NICHOLAS KAMM / AFP

O interesse de Kirk pela política surgiu ainda no Ensino Médio, inspirado por Rush Limbaugh, ícone do rádio conservador. Aos 18 anos, após não conseguir vaga na academia militar West Point, ele desistiu de cursar a universidade para se dedicar integralmente ao ativismo, conforme o g1.

Durante os anos de Governo Trump, duas organizações sem fins lucrativos de Kirk, "Turning Point USA" e a organização de ação política "Turning Point Action", cresceram de uma receita total de US$ 4,3 milhões em 2016 para US$ 92,4 milhões em 2023, sendo a maior parte proveniente de doações.

A ascensão chamou a atenção do Partido Republicano. Em 2016, Kirk foi o palestrante mais jovem da Convenção Nacional Republicana, que confirmou Trump como candidato. Durante o governo seguinte, frequentou a Casa Branca e ajudou a avaliar nomes ligados à base trumpista.

Nas eleições de 2020 e 2024, a entidade impulsionou a mobilização de jovens em torno da campanha republicana por meio do movimento "Students for Trump", (estudantes com Trump). Ele consolidou sua voz entre conservadores via podcasts, redes sociais e livros, incluindo o best-seller The MAGA Doctrine (A doutrina "Torne a América Grande Novamente"), tornando-se milionário.