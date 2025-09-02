Inflação da zona do euro sobe ligeiramente em agosto, a 2,1%

A inflação da zona do euro subiu ligeiramente em agosto, informou a agência de estatísticas da União Europeia, superando as expectativas dos analistas que previam estabilidade nos preços em relação ao consumo.

Nos 20 países que usam a moeda única, a inflação aumentou 2,1% na comparação anual no mês passado, frente aos 2% de julho, informou a Eurostat, principalmente por uma menor queda dos preços da energia, que seguiram caindo, mas a um ritmo mais lento.

Os analistas entrevistados pela Bloomberg esperavam que a taxa se mantivesse inalterada.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis da energia, dos alimentos, do álcool e do tabaco, se manteve estável, em 2,3%.

A inflação na zona do euro caiu bruscamente desde seu recorde de 10,6% na comparação anual em outubro de 2022, quando a invasão russa da Ucrânia fez os preços da energia dispararem.

Com a inflação sob controle, o BCE está cortando as taxas de juros para impulsionar o crescimento econômico da zona do euro.