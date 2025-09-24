Iberdrola investirá US$ 68 bi em Brasil, Reino Unido e EUA

O gigante energético espanhol Iberdrola anunciou, nesta quarta-feira (24), investimentos de 58 bilhões de euros (360 bilhões de reais) até 2028 em seus mercados de Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, com o objetivo de aumentar seu lucro líquido anual.

Apostando nas redes elétricas como vetor de crescimento, a Iberdrola prevê "atingir um lucro líquido de 7,6 bilhões (de euros, R$ 47,5 bilhões) em 2028, destinando cerca de 20 bilhões (de euros, R$ 125 bilhões) a dividendos entre 2024 e 2028", explicou o presidente da empresa, Ignacio Galán, em comunicado.

Nesse período, o grupo, que atualmente conta com cerca de 42.000 empregados, buscará contratar "mais de 15.000 pessoas", segundo Galán.

O Reino Unido será o primeiro destino dos investimentos, com 20 bilhões de euros (124,5 bilhões de reais), seguido dos Estados Unidos (16 bilhões de euros ou 99,58 bilhões de reais), a Península Ibérica (9 bilhões de euros ou 55,7 bilhões de reais) e Brasil (7 bilhões de euros ou 43,5 bilhões de reais), indicou a empresa.

Esta operação se insere na estratégia estabelecida há meses pelo grupo, que já havia planejado investir 55 bilhões de euros (344 bilhões de reais) entre 2026 e 2031, concentrando-se nos mercados considerados mais rentáveis, como os Estados Unidos e o Reino Unido.

A Iberdrola experimentou uma queda em seu lucro líquido de 14% em um ano durante o primeiro semestre de 2025, alcançando 3,56 bilhões de euros (22,2 bilhões de reais) em comparação com 4,1 bilhões (22,05 bilhões de reais) no primeiro semestre de 2024, devido a um efeito contábil desfavorável.

Essa redução foi resultado da venda ao Estado mexicano de 13 centrais elétricas que a Iberdrola possuía naquele país, após um longo confronto com o governo mexicano.