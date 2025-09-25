Huthis reportam oito mortos e 142 feridos em ataques de Israel na capital do Iêmen

Ataques israelenses em Saná deixaram oito mortos e 142 feridos nesta quinta-feira (25), segundo um balanço atualizado divulgado pelos rebeldes huthis, que controlam a capital do Iêmen.

O porta-voz do Ministério da Saúde huthi, Anees Alasbahi, escreveu na rede social X que o balanço tinha "subido para oito mártires e 142 feridos", enquanto os socorristas continuam buscando vítimas sob os escombros.

O balanço anterior era de pelo menos dois mortos e 48 feridos, segundo a mesma fonte.

Após os ataques, o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, disse que o exército atacou uma série de alvos huthis em Saná, um dia depois que um ataque com drones dos insurgentes deixou 22 feridos no sul de de Israel.

Colaboradores da AFP em Saná informaram ter ouvido explosões na cidade e visto colunas de fumaça subindo em três locais diferentes da capital.

A "brutalidade" israelense "causou várias vítimas civis", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde huthi.

No X, o ministro da Defesa israelense escreveu: "Acabamos de desferir um golpe contundente em vários alvos terroristas da organização terrorista huthi em Saná".

Katz afirmou que o Exército havia "atacado vários acampamentos militares, incluindo um acampamento do Estado-maior huthi, eliminando dezenas de operativos terroristas huthis e destruído depósitos de drones e armamentos".

O canal de televisão Al-Masirah dos rebeldes pró-iranianos havia anunciado anteriormente ataques aéreos israelenses em Saná.

O ataque ocorreu enquanto o Al-Massirah acabara de anunciar o início da transmissão de um discurso do líder dos rebeldes apoiados pelo Irã, Abdelmalek al Huthi.

A cidade costeira israelense de Eilat, no Mar Vermelho, foi atingida, na quarta-feira, por um drone disparado do Iêmen, informou o Exército israelense, e os serviços de emergência reportaram 22 feridos, dois deles em estado grave.

Os rebeldes huthis apoiados pelo Irã no Iêmen reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, que ocorreu no segundo dia do Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico.

Esta foi a segunda vez que Eilat, um balneário no extremo sul de Israel, foi atingido por um drone em menos de uma semana, segundo as autoridades israelenses.