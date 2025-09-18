Homem morre após andar em montanha-russa em Orlando

Epic Universe foi inaugurado em maio deste ano. Gfgbeach / CC0

Um homem morreu após andar em uma montanha-russa no Epic Universe, parque de diversões inaugurado em maio deste ano, o mais novo da Universal Orlando Resort. De acordo com o g1, a vítima tinha cerca de 30 anos e foi encontrada inconsciente após sair do brinquedo nesta quarta-feira (17).

O Escritório do do Xerife do Condado de Orange, em Orlando, informou que o homem chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. As autoridades locais não divulgaram novas informações até a publicação desta reportagem.

Em nota, representantes do parque informaram que a montanha russa envolvida é a Stardust Racers. De acordo com o site do parque, o brinquedo atinge velocidades de até 100 km/h.

"Estamos colaborando integralmente com o Condado de Orange e com a investigação em andamento. A atração permanece fechada", afirmou um porta-voz do Universal Orlando Resorts em nota.

Os maiores parques temáticos da Flórida são isentos de inspeções realizadas pelo Estado. Suas administrações são responsáveis por realizar suas próprias vistorias e reportar casos de ferimentos ou mortes.