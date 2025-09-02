Homem é morto pela polícia após esfaquear várias pessoas na França

Local é marcado pelo tráfico de drogas. CHRISTOPHE SIMON / AFP

A polícia francesa matou nesta terça-feira (2) um homem suspeito de ferir com uma faca várias pessoas no centro de Marselha, a segunda maior cidade do país, indicou uma fonte policial.

O ataque ocorreu durante a tarde perto do Porto Velho (Le Vieux Port), um local emblemático do tráfico de drogas desta cidade no sudeste da França.