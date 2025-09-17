Homem armado mata três policiais na Pensilvânia

Em coletiva, polícia divulgou estado de saúde dos outros agentes feridos. CBS/X/@AGPamBondi / AFP

Três policiais morreram após serem baleados por um homem nesta quarta-feira (17) na Pensilvânia, no leste dos Estados Unidos. O atirador foi morto logo após o ataque, mas também efetuou disparos contra outros dois agentes que ficaram gravemente feridos.

Chefe de polícia da Pensilvânia, Christopher Paris revelou que os policiais que ficaram feridos foram transferidos para o hospital em estado crítico, "mas estáveis".

O caso aconteceu durante a tarde na localidade de Codorus, no condado de York, cerca de 185 quilômetros a oeste da Filadélfia. Os policiais estavam trabalhando em uma investigação por violência doméstica quando o agressor atirou contra eles.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, lamentou a morte dos agentes: