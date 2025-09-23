Homem acusado de usar apontador laser contra helicóptero de Trump

As autoridades americanas acusaram um homem de utilizar um apontador laser contra o helicóptero da presidência quando o aparelho decolava da Casa Branca com o presidente Donald Trump a bordo, segundo um documento judicial.

Um agente do Serviço Secreto viu Jacob Samuel Winkler, 33 anos, apontar um laser vermelho da calçada em frente à Casa Branca para o helicóptero Marine One durante a decolagem no sábado, informa o documento.

Winkler foi detido no local e acusado de usar o apontador laser contra uma aeronave, um crime que pode ser punido com até cinco anos de prisão.

A conduta de Winkler "representou um risco de cegueira temporária e desorientação do piloto, especialmente durante voos em baixa altitude perto de outros helicópteros e do Monumento a Washington", indica o documento.

"Isso colocou o Marine One em risco de uma colisão aérea", destaca o texto.

Após ser algemado, Winkler "se ajoelhou e começou a dizer coisas como: 'Devo pedir desculpas a Donald Trump'", segundo o depoimento assinado pelo agente do Serviço Secreto.

Winkler declarou às autoridades posteriormente que "não sabia que não podia apontar o laser para o Marine One" e que "aponta o laser para todo tipo de coisas".

O documento não menciona se alguém a bordo do helicóptero percebeu o laser.

Trump viajava ao estado da Virgínia para pronunciar um discurso no American Cornerstone Institute, segundo a imprensa.

A Administração Federal de Aviação alerta que os lasers representam "uma grave ameaça à segurança" das aeronaves e podem incapacitar os pilotos. A agência registrou 5.913 incidentes com laser desde o início do ano.