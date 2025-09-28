Hamas diz que perdeu contato com dois reféns na Cidade de Gaza devido a bombardeios israelenses

Brigadas Ezzedine Al Qassam anunciaram que perderam contato com dois reféns israelenses. OMAR AL-QATTAA / AFP

O braço armado do grupo terrorista Hamas declarou, neste domingo (28), que perdeu contato com dois reféns durante os intensos bombardeios israelenses à Cidade de Gaza nas últimas 48 horas.

As Brigadas Ezzedine Al Qassam anunciaram em comunicado "a perda de contato com os dois prisioneiros (...) devido às brutais operações militares e aos ataques violentos nos bairros de Sabra e Tal al Hawa nas últimas 48 horas", referindo-se às áreas onde as forças israelenses intensificaram sua ofensiva aérea e terrestre.

Na terça-feira (16), Israel lançou uma nova ofensiva terrestre contra a Cidade de Gaza, considerada por Tel Aviv o último bastião do Hamas na Faixa de Gaza. O ataque forçou mais uma onda de deslocamento, com milhares de civis deixando a região, muitos dos quais haviam retornado após fugirem anteriormente para o sul.

Antes da incursão, Israel manteve um cerco prolongado à cidade, com bombardeios diários e a destruição de dezenas de edifícios. Segundo o governo israelense, o Hamas usava essas estruturas como bases operacionais.

Esta não é a primeira vez que o grupo terrorista anuncia a perda de contato com um refém, como foi o caso de um israelense-americano que foi libertado poucos dias após o anúncio.

Desde o início de sua ofensiva na Cidade de Gaza, o Exército israelense ordenou repetidamente que os palestinos se dirigissem para o sul.

Quase dois anos de guerra

A guerra foi desencadeada pelo ataque violento do Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, durante o qual terroristas mataram 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia pelo Hamas, 47 continuam em cativeiro em Gaza, das quais 20 estariam vivas e 27 teriam morrido, segundo o Exército israelense.