Pressão sobre Israel
Hamas divulga vídeo com reféns israelenses implorando a Netanyahu para não tomar a Cidade de Gaza

Na gravação, Guy Gilboa Dalal diz que não há comida, gás, água ou eletricidade, em um drama diário, segundo ele, vivido pelos prisioneiros e mais 2 milhões de pessoas no território

