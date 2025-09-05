Hamas divulga vídeo com reféns israelenses implorando a Netanyahu para não tomar a Cidade de Gaza

Reféns foram identificados pela imprensa israelense como Guy Gilboa-Dalal e Alon Ohel. - / AFP

O grupo terrorista Hamas divulgou nesta sexta-feira (5) um vídeo que mostra dois reféns israelenses sequestrados em Gaza desde o ataque executado pelo movimento islamista em Israel em 7 de outubro de 2023.

O vídeo mostra um refém em um veículo em movimento, em uma área de edifícios destruídos, que implora ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para não iniciar uma intervenção para tomar a Cidade de Gaza.

O homem foi identificado pela imprensa israelense como Guy Gilboa-Dalal. Ele estava no festival de música no sul de Israel quando foi sequestrado pelos terroristas na manhã de 7 de outubro de 2023.

No vídeo ele afirma, em hebraico, que está na Cidade de Gaza e que as imagens foram gravadas no dia 28 de agosto de 2025. Ele afirma ainda que teme ser morto pelo grupo terrorista.

— Eu não consigo acreditar na minha vida nesses últimos 22 meses (nos quais vem sendo feito refém) — diz Dalal no vídeo. — É muito difícil. Não há comida, gás, água ou eletricidade. Eu, o resto de prisioneiros e mais 2 milhões de pessoas em Gaza passamos por isso todos os dias.

Ao final da gravação, um outro refém, identificado como Alon Ohel, aparece. Segundo a imprensa israelense, a família dele teria confirmado que é ele quem aparece no final do vídeo.

Em 23 de fevereiro, durante uma trégua com Israel, o Hamas publicou um vídeo que mostrava dois israelenses, um deles Gilboa-Dalal, em um veículo, exibindo uma cerimônia de liberação de reféns.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, 47 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 25 que estão mortos, segundo o Exército.

Desde então, o Hamas e a Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino, publicaram vários vídeos de reféns.

A trégua de 19 de janeiro a 17 de março permitiu o retorno a Israel de 33 reféns, incluindo oito falecidos. Em troca, quase 1.800 palestinos detidos em prisões israelenses foram libertados.

A trégua anterior, com duração de uma semana, ocorreu em novembro de 2023 e também permitiu a liberação de reféns em troca de detentos palestinos.

