Guarda de zoológico morre devorado por leões na Tailândia

Um guarda de um zoológico na Tailândia morreu devorado por leões, informaram autoridades nesta quarta-feira (10).

O incidente ocorreu no Safari World Bangcoc, que se apresenta como um dos maiores zoológicos da Ásia e oferece excursões para alimentar leões e tigres por cerca de 1.200 bats (200 reais) por pessoa.

"A vítima é um empregado do zoológico que alimentava regularmente os leões", declarou à AFP Sadudee Punpugdee, funcionário do Departamento de Parques Nacionais. Segundo o encarregado, o homem teria sido atacado por seis ou sete leões.

"O homem saiu de um veículo, estava sozinho, de costas para os animais (...) permaneceu de pé por cerca de três minutos e então um leão se aproximou lentamente e o pegou por trás. Ele não gritou", contou Tavachai Kanchanarin, um visitante do zoológico, à rede local Thairath.

A vítima tinha mais de 30 anos de experiência como guarda de zoológico.

Segundo o site do Safari World, "os visitantes podem se aproximar de animais selvagens como tigres, leões, ursos e zebras que andam livremente em seu habitat natural".