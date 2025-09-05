Governo Trump autoriza envio de 10 jatos F-35 para Porto Rico em meio a tensões com a Venezuela

Navios de guerra dos EUA já estão mobilizados no Caribe, em meio a tensão com a Venezuela. MARTIN BERNETTI / AFP

O governo dos Estados Unidos autorizou o envio de 10 caças F-35 para a região do Caribe, alegando como objetivo intensificar operações contra cartéis de drogas na região.

De acordo com o g1, as aeronaves serão deslocadas para a base aérea em Porto Rico, próxima à área onde já estão mobilizados navios de guerra dos Estados Unidos. A medida amplia significativamente a presença militar norte-americana no sul do Caribe.

Segundo fontes americanas, que pediram anonimato, os caças irão atuar em operações contra grupos classificados como narcoterroristas. A previsão é de que os aviões cheguem à região até o fim da próxima semana.

A decisão ocorre em meio a um aumento das tensões na área. Não está claro se a ação está relacionada ao episódio recente em que dois caças venezuelanos sobrevoaram o destróier USS Jason Dunham, no mar do Caribe.

Além dos F-35, os Estados Unidos já haviam mobilizado sete navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves de vigilância para a costa venezuelana. Oficialmente, o governo Trump afirma que o objetivo é combater o tráfico de drogas, mas analistas apontam que a movimentação também representa pressão sobre o governo de Nicolás Maduro.