Governo dos EUA afirma que dois milhões de imigrantes irregulares deixaram o país

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou nesta terça-feira (23) que mais de dois milhões de imigrantes irregulares deixaram o país, de forma compulsória ou por vontade própria, desde que Donald Trump assumiu o poder no fim de janeiro.

"Dois milhões de imigrantes ilegais saíram dos Estados Unidos em menos de 250 dias, incluindo aproximadamente 1,6 milhão que se autodeportaram voluntariamente e mais de 400 mil deportações", indicou o departamento em um comunicado de imprensa.

O texto não detalha como as saídas voluntárias foram contabilizadas.

O DHS pegou um aplicativo telefônico lançado pelo governo anterior do democrata Joe Biden para acolher solicitantes de asilo no país e o converteu, no início do mandato de Trump, em uma ferramenta de "autodeportação" na qual imigrantes sem documentos podiam informar ao governo sua disposição de deixar o país.

O número de imigrantes irregulares que entraram nos Estados Unidos ao longo dos quatro anos de governo de Biden é objeto de debate entre especialistas.

"Durante quatro meses consecutivos, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) não libertou nenhum imigrante ilegal dentro do país", explicou o comunicado.

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) anunciou na semana passada que planeja praticamente dobrar seus efetivos, após receber mais de 150 mil solicitações de emprego.

O ICE realiza operações em todo o país, o que provoca protestos de organizações de defesa dos migrantes e dos governadores democratas.

A luta contra a imigração irregular é um dos pilares do segundo mandato de Donald Trump.