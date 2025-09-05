Governo do Líbano diz que exército implementará plano para desarmar Hezbollah

O exército libanês vai iniciar a implementação de seu plano para desarmar o Hezbollah, informou o ministro da Informação, Paul Morcos, ao fim de uma reunião do governo, nesta sexta-feira (5), sobre o tema que divide o país.

Em agosto, sob forte pressão dos Estados Unidos e o temor de um agravamento dos bombardeios israelenses no Líbano, o governo de Nawaf Salam ordenou ao exército a elaboração de um plano para desarmar o movimento xiita pró-Irã antes do fim do ano.

O Hezbollah foi o único grupo que manteve as armas após a guerra civil no Líbano entre 1975 e 1990, argumentando que a milícia exerce uma "resistência" frente à Israel, e rejeita veementemente a decisão do governo libanês de optar por seu desarmamento.

Esta deliberação ocorreu depois que o movimento ficou muito enfraquecido após a guerra com Israel em 2024. Mas o Hezbollah se opõe ao seu desarmamento, acusando as autoridades de favorecerem Israel e Estados Unidos.

As discussões governamentais sobre este tema voltaram a ser boicotadas pelos ministros xiitas, sobretudo os do Hezbollah e seu aliado, o movimento Amal.

Morcos declarou que o governo comemorou as medidas propostas pelo exército para "implementar a decisão de ampliar a autoridade do Estado por parte de suas próprias forças e limitar o porte de armas às autoridades legítimas".

O governo decidiu preservar os detalhes "secretos" do plano, segundo a declaração lida pelo ministro, e acrescentou que o exército "apresentaria ao governo um relatório mensal sobre o tema".

Segundo a imprensa local, os cinco ministros xiitas do gabinete, incluindo representantes do Hezbollah e do movimento Amal, deixaram a reunião quando o chefe do exército chegou para apresentar seu plano.