Governo da Venezuela apresenta decreto de estado de exceção com poderes especiais a Maduro em caso de ataque dos EUA

Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ainda não assinou o documento. ZURIMAR CAMPOS / Venezuelan Presidency / Divulgação

O governo venezuelano apresentou um decreto de estado de exceção, concedendo poderes especiais ao presidente Nicolás Maduro em caso de um ataque dos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29), pela vice-presidente Delcy Rodríguez.

A medida ocorre após os EUA mobilizarem navios de guerra e tropas para o Caribe.

O "decreto de comoção externa", como foi chamado por Rodríguez, permite a Maduro "atuar em matéria de defesa e segurança e defender a Venezuela", em caso de um ataque norte-americano, segundo o g1.

O documento ainda não foi assinado. De acordo com O Globo, o texto permite ações emergenciais e

restrições de direitos, sendo necessário aval do Parlamento e Supremo Tribunal.

— O que o governo dos Estados Unidos e o senhor da guerra Marco Rubio, secretário de Estado americano, estão fazendo contra a Venezuela hoje é uma ameaça proibida pela Carta das Nações Unidas — disse Rodríguez em um evento em Caracas com o corpo diplomático credenciado no país.