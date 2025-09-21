Governo brasileiro indica possível reunião de Lula com Zelensky em Nova York

Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O governo brasileiro indicou que existe a possibilidade de uma reunião bilateral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, em Nova York na próxima semana, apurou o Estadão/Broadcast.

O pedido da reunião bilateral foi apresentado pelo governo ucraniano. O Brasil ainda não deu uma resposta.

Nos últimos dois meses, houve tentativas fracassadas de organizar um telefonema entre ambos, enquanto Donald Trump realizou negociações diretas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. Segundo integrantes do governo Lula, dificuldades de agenda impediram a conversa com o líder ucraniano.

ZERO HORA - ESPECIAL Ucrânia: vida e morte no país da guerra

Em agosto, Lula recebeu dois telefonemas de Putin e foi informado sobre as discussões para um possível acordo de paz. O brasileiro também discutiu com o líder russo e os demais representantes do Brics a questão da guerra e as condições de Moscou, em reunião virtual do grupo realizada no início de setembro.

Há alguns entraves para que a reunião aconteça, apesar de fontes do governo brasileiro dizerem que o interesse na reunião é mútuo. O primeiro deles é que Zelensky, por motivos de segurança, compartilha poucos detalhes sobre sua agenda, o que dificulta essa definição.

Lula e Zelensky já conversaram por telefone e reuniram-se uma vez, em 2023, também em Nova York. Antes, tiveram desencontros em cúpulas do G-7, marcados por versões conflitantes sobre as razões, em Osaka, no Japão, e em Kananaskis, no Canadá.

Por outro lado, o Brasil afirma ter recebido cerca de 30 pedidos de reuniões bilaterais. A definição só deve acontecer por parte da equipe de Lula de domingo (21). Há estimativa de que ao menos 10 possam ser concretizadas.

Na diplomacia, as confirmações são feitas com pouca antecedência, de modo a evitar constrangimentos com cancelamentos e para deixar uma brecha para avaliar pedidos de última hora que podem ser mais urgentes.

Lula embarca neste domingo para Nova York. A previsão é que chegue na cidade no início da noite. O presidente tem compromissos a partir de segunda-feira (22).