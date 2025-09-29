Governadora de Michigan pede para baixar o tom após ataque em igreja mórmon

A governadora de Michigan pediu, nesta segunda-feira (29), para "baixar o tom" do debate público, um dia depois que um homem atacou uma igreja mórmon na cidade de Grand Blanc. As autoridades ainda investigam a motivação do atentado.

Segundo a polícia estadual, o agressor lançou seu veículo contra o templo antes de abrir fogo com um fuzil de assalto e, em seguida, incendiar o edifício.

A governadora Gretchen Whitmer afirmou que "nesta conjuntura, a especulação pode ser de pouca ajuda e muito prejudicial". E acrescentou: "Por isso, peço às pessoas que baixem o tom da retórica".

O chefe da polícia de Grand Blanc, William Renye, confirmou que o ataque de domingo deixou quatro mortos e oito feridos. "Ainda estamos no processo de desocupar a igreja, mas neste momento todas as vítimas já foram contabilizadas", declarou.

O atirador foi morto pela polícia minutos após o atentado. Imagens mostram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, um subúrbio de Flint, reduzida a cinzas.

O agente especial do FBI Reuben Coleman descreveu o caso como "um ato de violência seletiva", sem esclarecer quem ou o que teria sido o alvo. "Seguimos trabalhando para determinar um motivo", afirmou em uma coletiva de imprensa.

A ação de domingo ocorreu apenas um mês depois de outro ataque contra uma igreja católica e em uma escola no estado vizinho de Minnesota, que deixou duas crianças mortas e vários feridos.

Em meio a crescentes divisões partidárias, a violência política tem se tornado cada vez mais frequente nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump classificou o ataque a tiros deste domingo como "horrendo" e disse que parecia ser "mais um ataque contra os cristãos dos Estados Unidos".