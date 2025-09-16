Google anuncia investimentos de US$ 6,7 bilhões no Reino Unido

O grupo de tecnologia americano Google anunciou que investirá mais de 6,79 bilhões de dólares (36 bilhões de reais) em centros de dados e projetos de Inteligência Artificial (IA) no Reino Unido, na véspera da visita do presidente americano Donald Trump ao país.

O valor financiará nos próximos dois anos os "gastos de investimento, pesquisa e desenvolvimento" da empresa no país, incluindo o Google DeepMind, seu laboratório de IA, informou o grupo em um comunicado.

Como parte da iniciativa, o Google inaugurará nesta terça-feira um centro de dados em Waltham Cross, ao norte de Londres, com um investimento de 1 bilhão de dólares (5,32 bilhões de reais), financiado em parte pelo pacote anunciado.

O Reino Unido se prepara para receber Trump em uma segunda visita de Estado na quarta e quinta-feira. O presidente americano deve chegar ao país acompanhado por grandes empresários de tecnologia e finanças, segundo a imprensa britânica.

Trump visitou oficialmente o Reino Unido em 2019, durante seu primeiro mandato. O país espera mais anúncios sobre outros investimentos e a assinatura de um acordo de tecnologia com Londres.

O governo britânico anunciou no domingo que vários bancos americanos investirão mais de 1,3 bilhão de dólares (6,91 bilhões de reais) no país, também devido à visita de Trump.

Na segunda-feira, Londres anunciou que assinará um acordo com Washington para acelerar os prazos de autorização e validação de projetos nucleares entre os dois países.