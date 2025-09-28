França, R.Unido e Alemanha advertem Irã contra atos de 'escalada' após retorno das sanções

França, Reino Unido e Alemanha advertiram, neste domingo (28, data local), o Irã contra qualquer escalada de tensões, depois que as sanções contra o país asiático por seu programa nuclear voltaram a entrar em vigor.

"A reimposição de sanções da ONU não é o fim da diplomacia", disseram os ministros das Relações Exteriores dos países europeus, o chamado grupo E3, em um comunicado conjunto.

"Urgimos o Irã a se abster de qualquer ato de escalada e a voltar a cumprir suas obrigações legalmente vinculantes de salvaguarda", indicaram os três países europeus.

Por sua vez, o secretário de Estado americano Marco Rubio instou, no sábado (27), a república islâmica a "aceitar negociações diretas".

"A diplomacia continua sendo uma opção: um acordo continua sendo a melhor saída para o povo iraniano e o mundo. Para que isso aconteça, o Irã deve aceitar negociações diretas, realizadas de boa-fé, sem demoras nem confusões", escreveu Rubio em comunicado, e instou os demais países a "implementarem de imediato" as sanções contra Teerã.