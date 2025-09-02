França diz que Europa espera apoio dos EUA em garantias de segurança à Ucrânia

Os aliados europeus da Ucrânia estão prontos para contribuir com garantias de segurança para o país assim que um acordo de paz com a Rússia for alcançado e esperam o apoio dos Estados Unidos, informou o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, nesta terça-feira (2).

Uma autoridade presidencial francesa afirmou que o governo "está pronto" para fornecer garantias e que os europeus esperam obter "o apoio dos americanos para garantir a segurança da Ucrânia".

As declarações ocorrem antes de uma reunião agendada para quinta-feira em Paris entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seus aliados europeus.

"No plano político, a mensagem essencial que será transmitida na quinta-feira é, dado o andamento dos trabalhos de hoje, que não somos apenas voluntários e capazes, mas que estamos prontos. Essa é a mensagem principal", enfatizou um assessor do presidente Emmanuel Macron.

"O que buscamos na quinta-feira é a confirmação de que este esquema da 'Coalizão dos Voluntários' conta com o apoio dos americanos para garantir a segurança da Ucrânia", acrescentou.

A Coalizão dos Voluntários reúne cerca de 30 países, principalmente europeus, dispostos a apoiar o Exército ucraniano e até mesmo a enviar soldados para a Ucrânia assim que um cessar-fogo for alcançado, para impedir qualquer nova agressão russa.

O presidente francês e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, copresidirão esta reunião, que será realizada presencialmente e por videoconferência.

Zelensky, que estará presente no Palácio do Eliseu, se reunirá previamente com Macron em Paris na noite de quarta-feira.