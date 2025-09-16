Fortes bombardeios atingem Cidade de Gaza após visita de Rubio a Jerusalém

Israel bombardeou intensamente a Cidade de Gaza na madrugada desta terça-feira (15), informaram testemunhas à AFP, um dia depois de o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ter reiterado durante uma visita a Jerusalém o apoio à ofensiva israelense no território palestino.

"Há um bombardeio intenso e implacável sobre a Cidade de Gaza, e o perigo continua aumentando", contou à AFP Ahmed Ghazal, morador da região.

O jovem de 25 anos descreveu "uma explosão que sacudiu violentamente o chão do bairro" pouco depois da 1h de terça-feira (19h de segunda-feira em Brasília).

"Corri pela rua em direção ao local do ataque", relatou, acrescentando que "três casas" de um bloco residencial ficaram "completamente destruídas". "Muitas pessoas estão presas sob os escombros e é possível ouvir seus gritos", disse.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, afirmou à AFP que "os bombardeios continuam sendo intensos" na área e que "o número de mortos e feridos segue aumentando".

"Há mortos, feridos e desaparecidos sob os escombros após os ataques aéreos israelenses contra um bloco residencial perto da praça Al Shawa, na Cidade de Gaza", detalhou, referindo-se a "um grande massacre".

O Exército israelense não comentou até o momento os novos bombardeios na Cidade de Gaza.

As restrições impostas aos meios de comunicação por Israel, que mantém o cerco a Gaza desde o início da guerra contra o Hamas, e as dificuldades de acesso ao terreno impedem a AFP de verificar de forma independente as informações das diferentes partes.

O secretário Rubio deve chegar ao Catar nesta terça-feira como parte de sua viagem oficial, após prometer no dia anterior em Jerusalém o "apoio inabalável" dos Estados Unidos a Israel em sua intenção de eliminar o movimento islamista palestino Hamas.