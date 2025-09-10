Flotilha com ajuda para Gaza volta a atrasar sua saída da Tunísia, diz Ávila

A flotilha levando ajuda para Gaza, ancorada em frente à costa da Tunísia, voltou a adiar sua partida com destino ao território palestino sob cerco de Israel, anunciou, nesta quarta-feira (10), um de seus organizadores, o ativista brasileiro Thiago Ávila.

"Vamos dizer a vocês qual é o melhor momento para zarpar segundo o clima", disse por megafone a uma multidão reunida no povoado de Sidi Bou Said, ao norte de Tunes, a capital do país.

"Esperamos partir amanhã [quinta-feira] pela manhã", disse ele à AFP.

Na terça-feira, a Flotilha Global Sumud ("sumud" significa "resiliência" em árabe) informou ter sido alvo de ataques com drones contra alguns de seus barcos.

A próxima etapa prevista é o porto de Bizerta, no norte da Tunísia, informaram à AFP vários participantes da flotilha, que poderia contar com dezenas de barcos no total.

"Fazemos tudo o que podemos", disse Ávila aos ativistas.

Mais de mil pessoas, muitas delas agitando bandeiras palestinas, foram à praia de Sidi Bou Said para saudar a flotilha.

Esta demonstração de apoio à causa palestina ocorreu depois que duas de suas embarcações foram atacadas por "drones", segundo os organizadores, que mostraram vídeos como prova.

Os barcos estavam em frente a Sidi Bou Said, muito perto do Palácio Presidencial de Cartago, sede e residência do presidente da República da Tunísia.

O Ministério do Interior tunisiano qualificou os ataques de "agressão premeditada" e anunciou uma investigação para "esclarecer completamente" os incidentes denunciados pela flotilha.

Vários barcos levando ajuda humanitária para Gaza chegaram nos últimos dias ao país, procedentes de Barcelona, de onde a flotilha zarpou no começo do mês.

Na Tunísia, militantes pró-palestinos de vários países têm previsto se unir ao movimento para zarparem juntos para Gaza.

Entre os militantes está a ambientalista sueca Greta Thunberg e a atriz francesa Adèle Haenel.

Segundo as previsões, os barcos da flotilha devem chegar a Gaza em meados de setembro para levar ajuda humanitária, após duas tentativas bloqueadas por Israel em junho e julho.