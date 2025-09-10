Flotilha com ajuda para Gaza diz que outro de seus barcos foi atacado por suposto drone

A flotilha que zarpou com ativistas e ajuda humanitária para Gaza afirmou na madrugada desta quarta-feira (10, data local) que outro de seus barcos foi atacado perto da Tunísia com o que suspeita ter sido um drone, após um incidente semelhante ocorrido no dia anterior.

"Outro barco foi atingido em um suposto ataque com um drone. Não houve registro de feridos", denunciou a Flotilha Global Sumud nas redes sociais.

O "Alma", de bandeira britânica, foi atingido, segundo o grupo, em águas tunisianas, em frente à localidade de Sidi Bou Said, nos arredores da capital tunisiana.

"Sofreu danos causados por um incêndio em seu convés. O fogo já foi extinto e todos os passageiros e a tripulação estão sãos e salvos", informou o comunicado.

Jornalistas da AFP presentes no local puderam ver um barco ao longe cercado por botes das forças de segurança tunisianas.

Ouviam-se sirenes e dezenas de ativistas se manifestaram brevemente na praia de Sidi Bou Said para protestar contra o suposto ataque.

"Segunda noite, segundo ataque com um drone", acrescentou à AFP Melanie Schweizer, uma das coordenadoras do grupo.

O incidente ocorre um dia depois de os ativistas afirmarem que sua embarcação "Familia" foi atingida por um aparelho semelhante na mesma região da Tunísia.

Entretanto, as autoridades desse país do norte da África afirmaram que não haviam detectado "nenhum drone".

Mais de mil pessoas receberam no domingo, na Tunísia, esse grupo de cerca de 20 navios que partiu no início do mês de Barcelona em direção ao território palestino.

Na flotilha viaja a ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades como o brasileiro Thiago Ávila, e o objetivo é "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo os organizadores.

O grupo tem previsto retomar sua viagem nesta quarta-feira.