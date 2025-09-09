Flotilha com ajuda para Gaza diz que barco foi 'atingido' por possível drone

A flotilha que partiu com ativistas e ajuda humanitária para Gaza afirmou na madrugada desta terça-feira (9, data local) que uma de suas embarcações foi atacada por um possível drone perto da Tunísia, embora esse país tenha descartado a presença desses aparelhos na região.

O barco, que se encontrava nas águas da Tunísia, "foi atingido pelo que se suspeita ser um drone", denunciou a Flotilha Global Sumud na rede social Instagram.

O incêndio que foi provocado no convés foi rapidamente extinto, constatou um jornalista da AFP presente na localidade Sidi Bou Said, próxima à capital da Tunísia.

A flotilha afirmou que as seis pessoas a bordo estavam sãs e salvas, informou sobre danos materiais e denunciou "atos de agressão destinados a descarrilar [sua] missão".

A Guarda Nacional tunisiana, no entanto, afirmou depois do incidente que não havia detectado "nenhum drone" após o anúncio da flotilha.

"Segundo as conclusões preliminares, houve um incêndio nos coletes salva-vidas a bordo de um barco ancorado a 50 milhas do porto de Sidi Bou Said e procedente da Espanha", assegurou à AFP Houcem Eddine Jebabli, porta-voz da guarda tunisiana.

"A investigação continua e nenhum drone foi detectado", acrescentou.

As informações que indicam a presença de um drone "carecem de fundamento", insistiu a Guarda Nacional em um comunicado posterior publicado em sua página oficial no Facebook, no qual cogitava a hipótese de que o fogo teria sido causado por um cigarro.

Mais de mil pessoas se reuniram no domingo para receber a flotilha na Tunísia. As embarcações zarparam de Barcelona no início do mês com ativistas pró-palestinos e ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

A flotilha é formada por 20 embarcações e conta com a presença da ambientalista Greta Thunberg, entre outras personalidades. Seu objetivo é "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e Hamas, segundo indicaram os organizadores.