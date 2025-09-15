Federação de futebol da Noruega doará renda de jogo contra Israel ao MSF

A Associação Norueguesa de Futebol (NFF) anunciou nesta segunda-feira (15) que doará a renda obtida com a venda de ingressos para o próximo jogo entre Noruega e Israel à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), para ajudar a aliviar o "sofrimento humanitário" em Gaza.

A partida, válida pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, está marcada para o dia 11 de outubro, em Oslo.

O jogo "será disputado em um contexto de grave sofrimento humanitário e não somos e nem podemos permanecer indiferentes a isso", declarou em entrevista coletiva a presidente da NFF, Lisa Klaveness.

"Acreditamos que é totalmente justificado doar a arrecadação da venda de ingressos para o Médicos Sem Fronteiras, que está fornecendo ajuda humanitária concreta e de emergência em Gaza", acrescentou.

A partida será realizada no estádio Ullevaal, que tem capacidade para 27 mil espectadores. Os ingressos já estão esgotados.

"Estamos comovidos ao ver que há doadores dispostos a fazer uma contribuição tão significativa para apoiar nossos colegas imersos em uma situação brutal e desesperadora em Gaza, onde precisam de todo o apoio possível, tanto financeiro quanto moral", reagiu Lindis Hurum, secretário-geral da filial norueguesa do MSF.

A Noruega lidera o Grupo I das Eliminatórias com cinco vitórias em cinco jogos, à frente da Itália e de Israel.