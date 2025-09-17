Pela primeira vez em 2025, Fed reduz taxas de juros para faixa de 4% a 4,25% ao ano nos Estados Unidos

O Fed ainda planeja dois cortes adicionais este ano. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) reduziu, nesta quarta-feira (17), a taxa de juros dos Estados Unidos para 4% a 4,25% ao ano.

A redução em 0,25 ponto percentual (taxa estava em 4,25% a 4,50% ao ano) foi a primeira de 2025. O Fed ainda planeja dois cortes adicionais este ano.

Apenas o novo governador do Fed, Stephen Miran, cuja nomeação foi motivada pelo presidente Donald Trump – um crítico do Fed – votou contra a decisão e buscou um corte maior na taxa.

Previsão de crescimento para 1,6%

O comitê de política monetária do banco central também se mostrou mais otimista em relação ao crescimento econômico dos EUA, prevendo-o em 1,6% este ano, em comparação com os 1,4% projetados em junho.

O comitê não alterou suas expectativas para desemprego e inflação.

A decisão do Fed veio após meses de intensa pressão de Trump para reduzir as taxas e em meio a crescentes preocupações com a pressão política sobre o banco central, uma instituição independente.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed, composto por 12 membros e responsável por definir as taxas, está enfrentando uma série de turbulências.